W Lubuskiem mamy cztery izolatoria. Ile osób tam przebywa?

W województwie lubuskim są cztery izolatoroia. Powstały one w miejscach hotelowych.

– Mogą do nich trafić osoby, u których potwierdzono zakażenie, ale które nie mogą przejść izolacji w domu, by nie zarażać innych. Mogą do nich trafić także osoby, które czekają na wyniki testu – mówi Aleksandra Chmielińska-Ciepły, rzecznik wojewody.