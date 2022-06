W niedzielę nad Wartę nadciągną prawdziwi ludzie z żelaza! Przed nami triathlon

Jednym z takich jest Martyna Wilczyńska z Gorzowa. - Trenowałam wcześniej fitness z aplikacją Ani Lewandowskiej, rok temu byłam nawet na jej obozie. I poczułam w sobie taką chęć zrobienia czegoś więcej. Zaczęłam więc trenować crossfit. Te treningi były o wiele cięższe, ale nadal czegoś mi brakowało. Zaczęłam zatem biegać. I w tym roku podjęłam współpracę z panem Michałem Hulewiczem, który jest szkoleniowcem biegaczy, ale trenuje również triathlonistów. A że w Gorzowie po raz pierwszy ma odbyć się edycja Samsung River Triathlon, to stwierdziłam, że biorę się za to. Nie lubię nudy, miałam też postanowienie noworoczne, aby zacząć chodzić na basen, aby poprawić technikę pływacką i zwiększyć swoją wydolność. Więc do biegania dołączyło pływanie, rower, no i z tego wyszedł triathlon. Jak to się mówi, do odważnych świat należy! - śmieje się w rozmowie nami gorzowianka.

Zawodnicy będą rywalizować na jednym z dwóch dystansów: „ćwiartka” – 1/4 Iron Mana, na którą składają się: 950 m pływania, 45 km jazdy rowerem i 10,55 km biegu oraz dla rozpoczynających przygodę z triathlonem, jak Martyna - 1/8 IM: 475 m pływania, 22,5 km jazdy na rowerze oraz 5,275 km biegu.