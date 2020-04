W Parku Róż w Gorzowie będzie można się... zabujać

Lista pomysłów na park jest całkiem spora. To, że wyremontowane zostaną dziurawe i popękane dziś alejki, to jest oczywiste. Oprócz tego pojawią się też nowe ławki. 16 z nich będzie w kolorze białym, więc już teraz możemy zakładać, że będą cieszyły się wzięciem przy sesjach zdjęciowych nowożeńców. Zakochani pewnie będą też korzystać z ławek… bujanych. Będą dwie.

Jeśli wszystko dobrze pójdzie, park wypięknieje do 30 listopada. Miasto szuka właśnie firmy, która zajmie się kolejną odsłoną rewitalizacji najpopularniejszego parku w mieście. W zeszłym roku przybyło to 25 drzew oraz około 33 tys. bylin, roślin cebulowych i krzewów. Teraz czas na roboty budowlane.

Nowością będzie też… budka bookcrossingowa, czyli miejsce do wymiany książek. Oczywiście będzie też nowy plac zabaw. Zostanie również stworzony utwardzony plac na imprezy kulturalne. Z kolei na alejkach będą rozrysowane elementy do gry (by zagrać w klasy, nie trzeba będzie przychodzić z własną kredą do rozrysowania pól).

To nie wszystkie nowości. Niejako w nawiązaniu do nieużywanej od wielu lat dużej szachownicy plenerowej zostaną ustawione stoliki do gry w szachy. Poza tym nad stawem w parku zostaną zbudowane tarasy, pojawi się też nowa toaleta. Stara zostanie zdemontowana chyba bez żalu. Jej architektura nie przystaje za bardzo do urody parku.

Oprócz tego mają zostać wyremontowane schody od strony ronda i IV LO, do tego zbudowany nowy wjazd do parku od strony ul. Kosynierów Gdyńskich. Zaplanowany został też kompleksowy remont mostku na ul. Strzeleckiej.

Park Róż w Gorzowie. Wody w stawie coraz mniej

A co z samym stawem? Od kilku miesięcy z niepokojem można zaobserwować, że poziom wody wyraźnie się obniżył. Doskonale widać to po stopniach schodków do stawu. Woda odsłania ich najniższe stopnie.

- W ramach prac planowanych na ten rok planowane jest wykonanie odmulenia stawu – mówi Sylwia Pierzecka z urzędu miasta. Na podniesienie się poziomu wody w stawie trzeba będzie jednak poczekać do większych opadów.

- W okolicy mostku nad ul. Wybickiego jest kanał, który doprowadza wodę z Kłodawki. Jeśli więc woda w Kłodawce będzie wyższa, to i więcej wody wpłynie do stawu. W zasadzie już teraz można by to zrobić, dorzucając kilka kamieni do spiętrzenia rzeki – mówi nam pani Dorota z ul. Sikorskiego, która codziennie spaceruje z psem po parku. By wody w stawie było więcej, podpowiada też: - Można wrócić do spiętrzania wody na wodospadzie przy ul. Sikorskiego. Podnosząc w ten sposób poziom Kłodawki, wtłoczymy wodę do stawu – mówi.