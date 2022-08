W piątek rano w tej części Gorzowa nie będzie wody

Przerwa w dostawie wody będzie w piątek od 8.00 do 13.00. Wody ma nie być w budynkach przy ul. Wróblewskiego od nr 1 do nr 4 oraz przy ul. Wyszyńskiego od nr 84 do 144.

- Zostanie podstawiony beczkowóz z wodą - informuje Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

Przerwa w dostawie wody jest związana pracami modernizacyjnymi w okolicach komendy miejskiej policji. W związku z nimi od kilku tygodni są też utrudnienia drogowe w dolnej części ul. Wróblewskiego.

