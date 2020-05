W tym challenge wzięli udział Dawid Podsiadło i prezydent Duda. Teraz czas na Fishecletic z Gorzowa

Hot16challenge, to wyzwanie polegające na nagraniu 16 wersów i nominowaniu kolejnych osób do akcji, które mają stworzyć swój kawałek w 72 godziny. Ta rapowana akcja, to nie tylko nagrywanie muzyki, ale również pomoc w walce z koronawirusem. Każdy, kto się do niej włącza oraz jego fani mogą wpłacać pieniądze na pomoc pracownikom służby zdrowia w walce z koronawirusem.