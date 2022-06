Warta Gorzów chciała zagrać inaczej niż zwykle z Pniówkiem Pawłowice i to nie wyszło

Warciarze mieli grać wysoko, a więc linia obrony miała być ustawiona daleko od bramki strzeżonej przez Piotra Bukowskiego. Podopieczni Mateusza Konefała mieli też częściej utrzymywać się przy piłce od Pniówka i dzięki temu stwarzać więcej sytuacji strzeleckich. I faktycznie tak było, bo pawłowiczanie biegali za futbolówką, nie mając jej przy nodze, ale na tyle skutecznie przesuwali się całą drużyną w defensywie, skracali pole, że nasz zespół nie kreował akcji podbramkowych, a jedynie rozgrywał piłkę w okolicach szesnastki. A jak się prowadzi grę, to trzeba przynajmniej uderzać na bramkę, choćby z dystansu, i to celnie, by móc wykorzystać tę przewagę w posiadaniu. Skoro nie można wbiec z futbolówką w pole karne. To się nie stało. Przez całą pierwszą połowę Bartosz Gocyk nawet nie spocił się.