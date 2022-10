Warta Gorzów nie była skuteczna. Co innego Chrobry II Głogów i ten zasłużenie wygrał mecz w III lidze

Po zeszłotygodniowym zwycięskim meczu Warty Gorzów w Tarnowskich Górach z Gwarkiem trener bordowo-granatowych Mateusz Konefał pół żartem, pół serio mówił o tym, że na spotkaniach jego zawodników w tym sezonie nie można się nudzić, bo nigdy nie wiadomo, czy zagrają dobrze i wygrają, czy wręcz odwrotnie. Niemniej przeciw Chrobremu II Głogów nie można było zagrać źle i przegrać, bo beniaminek rozgrywek tak jak warciarze będzie walczył o utrzymanie i ewentualne punkty zdobyte z nim mogły mieć znaczenie.

Jednak w pierwszej połowie lepiej grały rezerwy I-ligowca, bo przede wszystkim stworzyły sobie więcej sytuacji strzeleckich. I gdyby nie Łukasz Wiśniewski, to gorzowianie przegrywaliby jeśli nie 0:2, to przynajmniej 0:1. A tak, to było 0:0. W każdym razie bramkarz gospodarzy najpierw obronił uderzenie z pięciu metrów Jakuba Cieślickiego (po skutecznej interwencji wysoko uniósł ręce do góry w geście zwycięstwa), a następnie z jeszcze bliżej odległości odbił piłkę nad poprzeczką po główce Maksyma Iwanowicza. Po tych kapitalnych paradach aż można było zacząć zastanawiać się, czy to właśnie na niego, a nie na Oskara Natońskiego szkoleniowiec miejscowych nie powinien postawić od pierwszej serii gier. Co prawda Natoński nie popełniał znaczących błędów przy traconych golach w pierwszych dziewięciu pojedynkach, ale tak naprawdę może poza jednym spotkanie w Goczałkowicach-Zdroju z LKS-em nie wybronił sobie i swoim klubowym kolegom meczu. Co więcej, Wiśniewski jeszcze kilka razy w pierwszych czterdziestu pięciu minutach tego prezentował nieprzeciętne umiejętności, zwłaszcza po strzałach z dystansu.