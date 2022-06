Warta Gorzów poniosła porażkę z MKS-em Kluczbork. Teraz czeka na przegraną Piasta Żmigród

Warta, w odróżnieniu od ostatniego meczu z Pniówkiem Pawłowice w piątkowym spotkaniu w Kluczborku chciał grać szybkim atakiem, bo raz, że tak gra lepiej, a dwa, że... tak samo chciał grać MKS. Ale po 11 min taktykę trzeba było zmienić. Najpierw Mateusz Ogrodowski machnął się, następnie Dominik Siwiński wpadł na zawodnika gospodarzy w obrębie szesnastki i sędzia nie mógł nie podyktować jedenastki. A rzut karny na bramkę zamienił Marcin Przybylski.

- Mecz niefortunnie nam ułożył się. Wiedzieliśmy, że MKS lubi grać w ataku szybkim, a w pozycyjnym jest dużo słabszy. Jednak rzut karny w 11 minucie idealnie ustawił im spotkanie. I mogli grać to, co potrafią i to, w czym czują się najlepiej. A my byliśmy znów zmuszeni do grania w ataku pozycyjnym. I to znowu nam nie wyszło - mówi nam trener gorzowian Mateusz Konefał.