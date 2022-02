Warta prawie wdziera się na nową ścieżkę wzdłuż rzeki

Tak dużej wody w Warcie w Gorzowie dawno nie było! Doskonale to widać po ścieżce spacerowej wzdłuż rzeki, która jest na wysokości przystanku kolejowego Gorzów Wielkopolski Wschodni. Została ona otwarta we wrześniu 2019 roku i jeszcze nigdy nie zdarzyło się, by została ona zalana. Tymczasem teraz woda w rzece w niektórych miejscach jest praktycznie na tym poziomie, co dolny taras spacerowy i prawie wdziera się już na ścieżkę. Na nasze oko wystarczy, że stan wody podniesie się o 1-2 cm, a część ścieżki zostanie zalana. Będzie to jednak jej niewielki fragment.