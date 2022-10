Wenecja w Gorzowie: tutaj bawił się Gorzów. Niezwykłe zdjęcia z niezwykłego lokalu! Widać Waszych rodziców? Dziadków?

Wenecja dała jej miłość

Janina Hawryłko urodziła się w 1943 r. Do Gorzowa przyjechała siedem lat później. Gdy dorosła, w latach 60., szukała pracy. Akurat znajoma mamy musiała się zwolnić z Wenecji i poleciła ją na swoje miejsce. Udało się: w 1964 r. przyjęto ją do kuchni w Wenecji. Nie, nie, nie. W Wenecji nie było kuchni jako takiej – nie przyrządzano tam obiadów, nie wydawano wielkich posiłków. Każdy przecież to wie. To w zasadzie były drobne, szybkie potrawy. – Przygotowywałyśmy kiełbasę na gorąco, jajka po wiedeńsku, pamiętam też, że ręcznie ubijałyśmy bitą śmietanę. Pewnie dlatego tak wszystkim smakowała, bo była prawdziwa, robiona tradycyjnie – wspomina pani Janina. Pracę w Wenecji wspomina wspaniale. – System był przyjemny: pięć na pięć. Pięć dni się pracowało, pięć było na wolnym. I tak na zmianę. Choć nie pracowaliśmy po osiem godzin – zastrzega. Zmiany były dwie. Jedna od 8.00 rano do 23.00 wieczorem i druga od 11.00 przed południem do 1.00 w nocy. – W zasadzie nie upierałam się przy żadnej ze zmian, każda była w porządku – opowiada pani Janina.