Więcej tramwajów i mniej autobusów? Takie są plany na komunikację, ale... możesz je skrytykować Jarosław Miłkowski

Nowa linia tramwajowa z Manhattanu na Piaski, tramwaj dwusystemowy do strefy ekonomicznej czy kolej aglomeracyjna. We wtorek 10 stycznia możesz powiedzieć urzędnikom, co o tym sądzisz.