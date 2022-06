Wielka dziura koło Studni Czarownic. Awaria ciepłociągu utrudni życie kierowcom

- Zaczęliśmy kopać przed południem, a jeszcze nie jesteśmy pewni, czy znaleźliśmy miejsce awarii - mówili nam wtorkowe popołudnie (7 czerwca) robotnicy, których spotkaliśmy na skrzyżowaniu ulic: Hawelańskiej i Wełnianego Rynku. We wtorek rano okazało się, że w tym miejscu, zaledwie kilka kroków od Studni Czarownic, doszło do awarii ciepłociągu. By znaleźć w ziemi miejsce, gdzie do niego doszło, trzeba było wykopać dziurę na kilka metrów głębokości i kilkanaście metrów długości.