Wiemy już, kto jechał pod prąd na S3. To 24-latek, któremu nie chciało mu się stać w korku...

Pod prąd na S3

Zdarzenie, o którym mowa miało miejsce 9 września na odcinku drogi S3 na wysokości Deszczna (powiat gorzowski). Do Lubuskiej Policji trafiło, dzięki nagraniu jednego z pasażerów autokaru, którzy podróżowali w kierunku Międzyrzecza. Na zapisie wideo bardzo wyraźnie widać, jak kierujący osobową mazdą podąża w tym samym kierunku co autokar, ale… drogą przeznaczoną dla kierowców jadących w kierunku Szczecina.

Nawet 30 tys. złotych grzywny

- Było to możliwe dzięki policjantom z II Komisariatu Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Do samego kierowcy dotarli zaś mundurowi ze Skwierzyny. To właśnie oni przesłuchali go. Okazał się nim 24-letni mieszkaniec Skwierzyny. Jak stwierdził przy dojeździe do Gorzowa natknął się na korek spowodowany zdarzeniem drogowym. Po godzinie po godzinnym oczekiwaniu skończyła mu się cierpliwość i zawrócił do najbliższego zjazdu - przekazuje nam podinsp. Marcin Maludy, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.