Wioślarki AZS AWF Gorzów z dużo większym optymizmem po Pucharze Świata. Teraz trenują w Zakopanem przed mistrzostwami Europy

W nim w ostatni weekend w szwajcarskiej Lucernie Katarzyna Boruch w czwórce podwójnej zajęła czwarte miejsce, z koleżankami z kadry.

– Z jednej strony bardzo szkoda, bo niewiele nam zabrakło do brązowego medalu. Ale z drugiej strony widzimy, że ze startu na start rozpędzamy się. W końcu. Bo wcześniej, tak do tysięcznego metra trzymałyśmy się z innymi osadami, ale potem wszystkie te ruszały, a my zostawałyśmy w miejscu. Fajne jest to, że teraz jesteśmy w stanie całe dwa kilometry utrzymać się w stawce. I podejmować walkę. Wiemy, że w Zakopanem, a potem w Wałczu będziemy musieli ten finisz doszlifować, to nasze wspólne odbicie. Tak by na ostatnich metrach jeszcze napędzić łódkę. I nie pozwolić uciec innym dziewczynom. Ale naprawdę jesteśmy dobrej myśli. Ten start, po tym wszystkim, co się działo do tej pory, trochę podbudował – mówi nam gorzowianka, która była rezerwową na igrzyskach olimpijskich w Tokio.