Wioślarki AZS AWF Gorzów zdobyły medale mistrzostw Polski, ale... dwa z nich musiały oddać

– Nie mamy pojęcia, dlaczego tak stało się – mówi w rozmowie z „GL” Jankowska, która dwukrotnie tego samego dnia musiała przeżywać to samo. – Medale musiałyśmy oddać. To było najgorsze uczucie w moim życiu. Ja byłam przeszczęśliwa. Aż do teraz wszystko się we mnie gotuje. To jest najgorszy koszmar sportowca. Stracić medal, na który zapracowało się. Bo uważam, że jeśli miałybyśmy nawet dodatkowe dwa kilogramy, to i tak nie zaważyłoby to na wyniku. Na czwórce różnica nad drugimi była zbyt duża, a na peruarze też myślę, że spokojnie byśmy poradziły, bo jesteśmy mocne. Jeszcze gdybyśmy cieły się na setne sekundy, a wynik rozstrzygnąłby fotofinisz, to wtedy byłabym wstanie to zrozumieć, że tych kilkaset gramów miało jakiś wpływ. A tak, to jest mi strasznie przykro z tego powodu. Ja po tych dyskwalifikacjach po prostu miała ochotę wsiąść i popłynąć jeszcze raz. Na zupełnie innej łódce. Od innego klubu. I myślę, że dałybyśmy radę, bo walczymy całym sercem.