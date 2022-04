Wojciech Pająk z Pretoriana Gorzów trzeci w Europie, ale już myśli o medalu mistrzostw świata w grapplingu

W kolejnym dniu zmagań gorzowianin wystąpił w formule GI. Pająk przegrał na punkty pierwszą walkę, natomiast w drugiej zwyciężył, dzięki czemu mógł zawalczyć o wejście do finału. Podczas tej walki ponownie spotkał się z Francuzem, z którym mierzył się dzień wcześniej. Niestety, spotkanie z tym zawodnikiem kolejny raz zakończyło się przegraną gorzowianina. W walce o 3. miejsce Pająk zmierzył się z zawodnikiem Izraela Yarinem Chrikim. Gorzowianin przegrał to starcie, co ostatecznie uplasowało go na 4. pozycji w klasyfikacji.