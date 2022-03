Wojsko sprzedaje poszukiwany sprzęt. Zobacz co jeszcze możesz tam kupić - wyposażenie

Internetowo możemy kupić m.in.:

- Tylko u nas trafisz jednocześnie na żołnierską chusteczkę do nosa i…topór gastronomiczny. Kupisz oficerską rogatywkę, która ucieszy wszystkich ceniących wojskową klasykę czy stylową lampę naftową, którą udekorujesz mieszkanie albo postawisz w ogrodowej altanie. Znajdziesz lornetkę zaprojektowaną dla żołnierzy sił specjalnych i pakowny zasobnik, z którym ruszysz na górską wycieczkę. Same autentyki. Wszystko prosto z wojskowych magazynów. Mamy na to papiery. Życzymy udanych zakupów - zachwala AMW.