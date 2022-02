Wojsko sprzedaje terenówki, busy, ciężarówki i koparki. Sprawdź ceny, licytacje i przetargi w lutym

Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje terenówki, busy, ciężarówki i koparki

Honker, Lublin II, Mercedes 290 GD, Jelcz 325, Star 200 czy Autosan H-10.10 to tylko niektóre z pojazdów, jakie w lutym Agencja Mienia Wojskowego wystawi do licytacji. To nie lada gratka dla fanów motoryzacji, ponieważ ciekawe pojazdy można kupić w przystępnych cenach. Autobus za 8 500 złotych to raczej niewygórowana suma. Z resztą zobaczcie sami: