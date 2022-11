Wpadli kolejni członkowie gangu okradającego ciężarówki w Niemczech. Śledztwo prowadzi prokuratura w Gorzowie

Policjanci z gorzowskiego zarządu Wielkopolskiego Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali cztery osoby należące do gangu okradającego w Niemczech samochody ciężarowe. Towar trafiał do „magazynów” na terenie Polski, a następnie był sprzedawany.

Policjanci CBŚP, współpracując z niemieckimi funkcjonariuszami z Cottbus, ustalili, że pomimo wcześniejszych zatrzymań, nadal w Niemczech dochodziło do kradzieży towarów przewożonych na naczepach samochodów ciężarowych. W efekcie kolejnych działań funkcjonariusze dotarli do potencjalnych odbiorców kradzionego mienia.

Pod koniec października policjanci CBŚP zatrzymali cztery osoby oraz przeszukali domy i miejsca użytkowane przez podejrzanych. Dwóch mężczyzn wpadło podczas przewożenia samochodem skradzionych telewizorów, dwie kolejne osoby zostały zatrzymane w miejscach zamieszkania na terenie województwa lubuskiego.

Policjanci odzyskali m.in. 97 telewizorów wartych ok. 350 tys. zł, 314 pasów bezpieczeństwa do luksusowej marki samochodowej wartych ok. 650 tys. zł oraz 38 elektronicznych instrumentów klawiszowych i 76 sztuk osprzętu muzycznego, o łącznej wartości 70 tys. zł. Całość odzyskanego i zabezpieczonego mienia oszacowano na kwotę ponad miliona złotych.