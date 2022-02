Wreszcie koniec tej telenoweli. Stella Johnson rozwiązała umowę przed środowym meczem AZS AJP Gorzów z AZS Politechnika Poznań w EBLK

Trwająca od 24 października telenowela z rehabilitacją amerykańskiej rozgrywającej Stelli Johnson wreszcie skończyła się. Choć z całą pewnością nie tak, jakby chcieli działacze AZS-u AJP. A to dlatego, że kontrakt z Amerykanką został rozwiązany za porozumieniem stron. Ze względu na przedłużający się okres dojścia do pełnej sprawności po poważnej kontuzji stawu skokowego. W klubie z ul. Chopina liczono, że Johnson wróci nie tyle do treningów, co do gry do końca tamtego roku, ale ta cały czas skarżyła się na uraz kostki, który miał jej uniemożliwiać rywalizację na parkiecie. 23-latka w styczniu kilka razy wzięła udział w zajęciach, ale jej uczestnictwo w zawodach było wykluczone.

Tym samym rozwiązanie umowy za porozumieniem stron wydaje się najlepszym z możliwych rozwiązań, chociaż można zadać sobie pytanie, dlaczego nastąpiło to tak późno. Tym bardziej, że nikt nie będzie mógł jej zastąpić, bo okienko transferowe zostało zamknięte kilkadziesiąt dni temu. Z drugiej strony, AZS bez Johnson gra od kilku miesięcy, stąd też trudno stwierdzić, że jest to osłabienie. Trener Dariusz Maciejewski i jego sztab szkoleniowy z pewnością zdążył przyzwyczaić się do nieobecności jego podstawowej jedynki. Podobnie zresztą jak do absencji Anny Makurat, która nadal dochodzi do siebie po tym, jak ponownie zaczęła odczuwać ból w kręgosłupie. Przypomnijmy, że Maciejewski od dłuższego czasu nie może także skorzystać z usług Pauli Duchnowskiej, która uszkodziła staw kolanowy i w tym sezonie już nie pojawi się w Energa Basket Lidze Kobiet.