Wybory 2020. W sztabie wyborczym Rafała Trzaskowskiego w Gorzowie radość. - Wygramy w drugiej turze! - słychać wśród działaczy

- Wynik bardzo dobry. Pokazuje jak wiele osób oczekuje zmian - komentowała na bieżąco K. Sibińska. A Radosław Wróblewski, szef sztabu Trzaskowskiego w regionie dodał, że przewaga Dudy nie jest aż tak wielka. - Sprawa jest otwarta. Jeśli opozycja się zjednoczy, to jest duża szansa na wygraną Rafała Trzaskowskiego - mówił R. Wróblewski.

Kiedy ogłoszone o 21.00 wyniki niemal się potwierdziły z tym, co przewidywano, w sztabie i tak było widać uśmiech: będzie druga tura . A gdy w telewizji przemawiał obecny prezydent i było słychać skandowanie "Andrzej Duda", w gorzowskim sztabie Trzaskowskiego krzyczano: "Andrzej drugi!"

Wszyscy z działaczy PO podkreślali, że cieszy ich wysoka frekwencja w pierwszej turze. - To pokazuje, że ludzie oczekują zmian. Że polityka prowadzona przez obóz rządzący, a prezydent do niego należy, budzi coraz większe zaniepokojenie i sprzeciw - podkreślał R. Wróblewski.

Walka w drugiej turze wyrównana

- To też zasługa działań tzw. oddolnych. Mnóstwo ludzi angażowało się w zbieranie podpisów, to były działania obywatelskie, które nas pobudzały do działania - podkreślała posłanka Sibińska.

Robert Surowiec z kolei zwraca uwagę na przemówienia obu kandydatów, urzędującego prezydenta A. Dudę i R. Trzaskowskiego. - W pierwszym zobaczyliśmy styranego życiem człowieka, który już nic nie ma do zaproponowania. W drugim pełnego energii przyszłego prezydenta Polski - mówi R. Surowiec.