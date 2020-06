Wybory prezydenckie w Gorzowie. Lokale wyborcze zmieniają siedzibę

- Są dwie zmiany. Wyborcy, którzy do tej pory głosowali w siedzibie spółdzielni mieszkaniowej Dolinki, będą teraz głosować w Zespole Szkół Gastronomicznych przy ul. Okólnej 35. Natomiast głosujący ostatnio w internacie przy ul. Czereśniowej przeniesieni zostali do lokalu w budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, również przy ul. Czereśniowej – informuje Dariusz Wieczorek z wydziału promocji i informacji magistratu.

Co jeszcze można powiedzieć o przygotowaniach do wyborów? Miasto wydrukowało już obwieszczenia, które informują, w jakich lokalach mogą głosować mieszkańcy poszczególnych ulic. Z kolei we wtorek 16 czerwca minął termin zgłaszania upłynął termin zgłaszania chęci głosowania korespondencyjnego. Chętnych jest około 300 osób.

Osoby przebywające nadal w kwarantannie lub izolacji domowej, a chcące głosować, też będą mogli to zrobić. Do 23 czerwca mają czas zgłaszania chęci głosowania korespondencyjnego. - Także do 23 czerwca można się jeszcze dopisać do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania – dodaje Wieczorek.