Wypadek na przejeździe w Motylewie pod Gorzowem. Kobieta ratowała dzieci, kiedy samochód trawił ogień. "To cud" - mówią policjanci

To był dramatyczny wypadek. Rozpędzony szynobus uderzył w samochód osobowy, który podróżowała matka i dwoje dzieci.

Siła uderzenia była ogromna. Samochód został kompletnie zniszczony, po uderzeniu stanął w płomieniach.

Matka cudem uratowała siebie i dwoje dzieci z rozbitego i płonącego wraku.

Do wypadku doszło we wtorkowe popołudnie. Szynobus uderzył w osobowego chryslera, którym jechała 27-letnia kobieta z dziećmi w wieku 5 lat i 7 lat. Zdarzenie miało dramatyczny przebieg. Osobówka uderzona przez pociąg koziołkowała i stanęła w płomieniach. Matce udało się wyciągnąć dzieci z samochodu. Cała trójka trafiła do szpitala w Gorzowie Wlkp..