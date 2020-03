Wypadek pod Gorzowem, na drodze krajowej nr 22. Zderzyły się bus i auto osobowe. Jedna osoba została ranna

Zginęła 34-letnia kobieta. Zderzyła się z autobusem

Jedna osoba poniosła śmierć na miejscu, a dwie kolejne zostały przewiezione do szpitala na badania. To bilans czwartkowego (20 lutego) wypadku, do którego doszło na drodze wojewódzkiej nr 156 pod Strzelcami Krajeńskimi.