Za momencik betoniarka koło Kwadratu będzie się kręcić

- Przechodzę tędy regularnie. I widzę, że prace postępują. Wiadomo, że w jeden dzień tego wszystkiego się nie zrobi – mówił nam w czwartek 27 sierpnia w południe Andrzej Jabłonowski. Przechodził przez ul. Chrobrego w okolicy rozkopanego skrzyżowania z ul. Krzywoustego. Tu, na wysokości Kwadratu, roboty nabierają już kształtów. Większość prac ziemnych jest już zakończona, a na niewielkim odcinku robotnicy przygotowują się już do wylewania dolnej płyty torowej. Z kolei parę metrów obok trwa już układanie konstrukcji pod deptak. Co kilka kroków z ziemi wystają plastikowe niebieskie rurki…

Na deptaku będzie iluminacja

- Zgodnie z projektem, wzdłuż torów tramwajowych, co parę metrów będzie zamontowana iluminacja. Będzie ona podobna do tej, jaka jest na deptaku na ul. Sikorskiego. Też będzie „punktowa”. Różnica będzie jednak taka, że o ile na Sikorskiego została ona zamontowana wewnątrz toru, o tyle tutaj będzie ona biegła po zewnętrznych częściach torowiska – mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik urzędu miasta. Przy okazji wyjaśnia nam, co dzieje się na Chrobrego na odcinku pomiędzy Śnieżką a byłym kinem Słońce. Kto nie zagląda w to miejsce zbyt często, a widzi je jedynie od strony centrum, może się zastanawiać, dlaczego co kilkanaście metrów poustawianie jest metalowe ogrodzenie.