Zabytkowa willa w Gorzowie Wlkp. wreszcie odzyska swój blask. Co w niej będzie?

W zabytkowej willi Jaehnego koło biblioteki wojewódzkiej jeszcze latem ma ruszyć remont. Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa właśnie dostała dofinansowanie na urządzenie tu Centrum Przedsiębiorczości.

Na powierzchni blisko 800 metrów kw willi powstaną m.in. nowoczesne pomieszczenia biurowe, multimedialne sale konferencyjne i szkoleniowe, przestrzeń coworkingowa, boksy do prywatnych spotkań biznesowych oraz część rekreacyjna. Remont willi to ok. 10 mln zł - Wszystkie one będą łączyły historię miejsca z nowoczesną technologią. Wszystkie prace będą wykonywane pod ścisłą kontrolą konserwatora zabytków – podkreśla Tomasz Molski, dyrektor działu marketingu w Zachodniej Izbie – Przemysłowo – Handlowej.

Na remont zabytkowej willi izba właśnie otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. Stworzy tam Regionalne Centrum Przedsiębiorczości.

W środę prezes ZIPH podpisze umowę w tej sprawie z wicemarszałkiem województwa lubuskiego. – Mamy nadzieję, że w ciągu dwóch, trzech tygodni od podpisania umowy ogłosimy przetarg na remont willi – szacuje dyrektor Molski. Jeśli uda się już w pierwszym przetargu wyłonić wykonawcę, to być może już w sierpniu ruszą prace. – Myślę, że potrwają dwa lata. Maksymalnie, dwa i pół. Więc na jesień 2022 roku centrum powinno zacząć funkcjonować – mówi T. Molski.

Koszt całego przedsięwzięcia to około 10 mln złotych, z czego dofinansowanie, to 8,5 mln zł.

Były pomysły na zabytkową willę Przypomnijmy, willa Jaehnego, to budynek z 1896 r., w którym kiedyś były milicyjne „dołki”, a jeszcze w latach 90. mieściła się policja. Do miasta należał od 2007 r. Urzędnicy starali się tchnąć nowe życie w willę, jednak nic z tego nie wychodziło. Za rządów prezydenta Tadeusza Jędrzejczaka był pomysł, żeby do willi przenieść Miejski Ośrodek Sztuki. Koncepcja zakładała wtedy przykrycie całego budynku szkłem. - Chcemy stworzyć miejsce, gdzie będziemy świadczyć usługi dla przedsiębiorców – mówił rok temu prezes ZIPH Jerzy Korolewicz.

Z kolei za rządów prezydenta Jacka Wójcickiego był pomysł na stworzenie tu Instytutu Papuszy. Miasto starało się nawet o 5 mln zł dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pieniędzy jednak nie dostało.

W 2018 r. chęć nabycia budynku wyraziła Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa. To największa organizacja samorządu gospodarczego w Lubuskiem. Skupia ponad 300 podmiotów gospodarczych.

Pod koniec września 2018 r. radni Gorzowa zgodzili się sprzedać willę z 99-procentową bonifikatą. Warty 1,064 mln zł budynek izba więc nabyła za około 10 tys. zł.

Historia zatoczyła koło - Chcemy stworzyć miejsce, gdzie będziemy świadczyć usługi dla przedsiębiorców – mówił rok temu prezes ZIPH Jerzy Korolewicz. Skorzystać mają nie tylko firmy, które są członkami izby, ale także inni przedsiębiorcy. I ci, którzy mają małe firmy, i zakłady, które zatrudniają np. kilkuset pracowników. Mikroprzedsiębiorcy będą mogli liczyć na pomoc np. z form doskonalenia zawodowego, przy staraniach o dofinansowanie czy też w kontakcie z większymi przedsiębiorcami. Mają tam bowiem powstać centra: szkoleniowe, rozwoju edukacji zawodowej, obsługi przedsiębiorcy. – A dla osób stawiających pierwsze kroki w biznesie powstanie interaktywny E – punkt – informuje T. Molski.

Wygląda na to, że historia budynku zatoczy koło. Zaraz po wojnie, do 1949 r. budynek przy ul. Kosynierów Gdyńskich pełnił już funkcję związaną z biznesem. Mieściła się w nim bowiem ekspozytura Poznańskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. To tutaj odbywały się m. in. pierwsze w powojennym Gorzowie wystawy targowe.

