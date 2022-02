Zapłacimy jeszcze więcej za kobiałkę truskawek? To nie rosnąca cena folii, a brak rąk do pracy będzie problemem plantatorów

Ceny folii zależą od szerokości rolki. Za metr bieżący folii szerokiej na 3,6 metra trzeba zapłacić ok. 3,70 zł.

- Rocznie wydaję na folię dla swojej plantacji 10 – 15 tysięcy złotych. W tym roku zapłacę więcej nie tylko za folię, ale też za nawozy – mówi Michał Gmys, plantator z Wtelna w powiecie bydgoskim. - Trudno jednak przewidzieć już cenę za kilogram truskawek. Dopiero się okaże, ureguluje ją rynek.

W ubiegłym sezonie polskie truskawki spod osłon kosztowały średnio 12 - 15 zł za kilogram.

- Były też za 20 złotych – mówi Małgorzata Kołacz, główny specjalista ds. sadownictwa i ochrony roślin w KPODR Minikowo. Zauważa ona, że folii do okrywania truskawek nie trzeba wymieniać co rok. - Można to robić co cztery – pięć lat, dlatego podwyżki cen folii nie będą dla plantatorów tak uciążliwe, jak brak rąk do pracy. Niestety, chętnych do zrywania truskawek jest niewielu, a innej metody zbioru nie ma. Każdy plantator sam będzie musiał oszacować opłacalność swojej produkcji. Wpłyną na nią również eksport i import truskawek – dodaje Małgorzata Kołacz.