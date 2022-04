Zaspała, więc zdążyła na zawody w ostatniej chwili. Mimo to Aurelia Komo-Libio je wygrała. Marcin Filipiak zresztą też

Turniej ten był zarazem memoriałem Władysława Krajewskiego, twórcy metodyki treningu z odważnikami kulowymi. Nasze miasto podczas tych zawodów, z ramienia Lubuskiego Klubu Kettlebell, reprezentowała Aurelia Komo-Libio oraz Marcin Filipiak, który – co ciekawe – jest też trenerem tej pierwszej, i to już od kilku lat.

W tegorocznej edycji wzięło udział stu uczestników, którzy rywalizowali ze sobą w dwóch konkurencjach: minipięciobój oraz długi cykl. W pierwszej konkurencji, w której zwyciężyli nasi reprezentanci liczyła się przede wszystkich technika oraz ciężar odważników. A w niej, w kategorii wagowej do 65 kg, bezkonkurencyjna była właśnie Komo-Libio. Siłaczka ze Starego Kurowa wykonała maksymalną ilość powtórzeń w każdej z pięciu kategorii, korzystając ze znacznie większego ciężaru niż jej rywalki.

– Jestem bardzo zadowolona ze swojego wyniku. Wiem, że nie dałabym rady zrobić już ani jednego powtórzenia więcej, ani podnieść większego ciężaru. Wszystko tak jak sobie założyłam, tak wykonałam, na sto dziesięć procent nawet! – ocenia występ Komo-Libio i dodała, że niewiele brakowało, by w ogóle nie wystartowała, bo… tego dnia zaspała i dopiero w ostatniej chwili zdążyła na zawody. – Ale na pewno oszczędziło mi to sporo stresu, bo zazwyczaj, jak mamy kilka godzin oczekiwania na start, to wtedy człowiek się bardzo stresuje. Z drugiej strony, stresowałam się w trakcie jazdy, bo nie wiedziałam, czy dotrę na czas. Fakt faktem, regeneracja jest bardzo ważna i te dwie godziny snu więcej sprawiły, że byłam lepiej wypoczęta, ale nie jest to dobry pomysł, by zasypiać na zawody – śmiała się Komo-Libio w rozmowie z „GL”.