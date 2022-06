Zatrzymanie prezesa Stali Gorzów. Klub wydał oświadczenie. Co z meczem w Ostrowie?

W środę 8 czerwca poinformowaliśmy o zatrzymaniu Marka G., prezesa Stali Gorzów. Miał on zostać zatrzymany w związku z postępowaniem dotyczącym przestępstw podatkowych. W czwartek, tuż po 10.00, gorzowski klub wydał oświadczenie.

„Klub Sportowy Stal Gorzów konsekwentnie realizuje swoje cele sportowe na sezon 2022. Rywalizacja w PGE Ekstralidze, organizacja Speedway Grand Prix, a także przygotowanie sekcji piłki ręcznej do rozgrywek w Lidze Centralnej to najważniejsze priorytety dla władz klubu.

Klub Stal Gorzów pragnie poinformować, że ostatnie doniesienia medialne nie będą komentowane przez władze klubu, gdyż nie dotyczą działalności Stali Gorzów. Klub funkcjonuje normalnie. Zgodnie ze statutem decyzje mogą być podejmowane nadal bez przeszkód przez pozostałych członków zarządu klubu.

Rywalizacja na arenach sportowych zawsze była dla nas priorytetem i tak zostanie. Obecnie skupiamy się na najbliższym meczu w Ostrowie Wielkopolskim.

Prosimy również o powściągliwość w komentarzach. Przypominamy, że każdy obywatel do czasu wydania prawomocnego wyroku w sprawie karnej korzysta z instytucji domniemania niewinności. Zarząd Klubu Stali Gorzów” - brzmi pełna treść komunikatu.