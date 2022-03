Złodzieje kanistrów zatrzymani dzięki miejskiemu monitoringowi

Ukradli kanistry ze stacji benzynowej

Na numer alarmowy została zgłoszona kradzież kanistrów ze stacji paliw przy ulicy Grobla. Do zdarzenia doszło w środę, 16 marca, po godzinie 22. Mężczyźni mieli zabrać kanistry na paliwo i uciec. W ich poszukiwania zaangażowano patrole, a także operatora monitoringu miejskiego. Kierunków odejścia mężczyzn mogło być co najmniej kilka.

- Krótko po zdarzeniu operator zauważył przy ulicy Śląskiej dwie osoby, które wsiadały do autobusu miejskiego linii 101 z kanistrami. Informacja trafiła do dyżurnego gorzowskiej jednostki. Policjanci nawiązali kontakt z dyspozytorem MZK. Na trasie przejazdu operator miejskiego monitoringu sprawdzał, czy mężczyźni nie wysiadają na którymś z przystanków. Ostatecznie autobus miał dłuższy postój na ulicy Kosynierów Gdyńskich przy Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej, gdzie kierowca zablokował drzwi pojazdu, a do autobusu weszli policjanci gorzowskiej komendy - przekazuje podkom. Grzegorz Jaroszewicz z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp.