ZOO w centrum Gorzowa jednak nie będzie. Będą śmietniki

- Niedługo to ZOO będziemy mieli na Chrobrego. Wszędzie tylko „małpki” leżą. Nam śmietników trzeba! Więcej śmietników - pisali nam Czytelnicy po tym, gdy miasta posadziło ponad dwadzieścia drzew wzdłuż remontowanej ul. Chrobrego. Co ciekawe - bo przecież gorzowianie lubią zieleń - twierdzili, że śmietniki są na deptaku bardziej potrzebne niż drzewa.

Kilka dni temu wybraliśmy się na spacer remontowanym „traktem królewskim”. Gdy przyglądaliśmy się temu, jak zostały posadzone nowe drzewa, w oczy rzuciło się nam, że obok nich leży pełno buteleczek po alkoholu. A śmietniki? Były jedynie na Kwadracie. Próżno było ich szukać na odcinku od mostu nad Kłodawką aż do sądu okręgowego. Jak tłumaczy nam Wiesław Ciepiela, śmietniki zostały zabrane z uwagi na trwające roboty, m.in. drogowe, brukarskie i wykończeniowe. - Inwestycja obejmuje przebudowę jezdni wraz z chodnikami w pełnym zakresie. Z placu budowy zostały więc usunięte wszystkie elementy małej architektury - mówi rzecznik.

Po tym jednak, gdy mieszkańcy zaczęli dopominać się ich postawienia, a my zapytaliśmy o to w urzędzie, w miejscach, gdzie zakończyły się już prace, tymczasowo ustawiono stare śmietniki. W poniedziałek widzieliśmy je m.in. w pobliżu skrzyżowania z ul. 30 Stycznia i skrzyżowania z ul. Krzywoustego. Urzędnicy postawili je po naszej interwencji, a jeszcze przed publikacją tego tekstu.

Śmietniki tymczasowe są cementowe. Docelowo będą jednak takie, jak np. na deptaku na ul. Sikorskiego - z elementów metalowych i drewnianych (patrz: zdjęcia w galerii).

- Nowe śmietniki zostaną zamontowane na koniec budowy, obecnie zostaną rozłożone zdemontowane śmietniki w rejonie głównych skrzyżowań. Będzie ich 28 sztuk - informuje W. Ciepiela.

Przebudowa ul. Chrobrego ma się zakończyć do 26 maja.

