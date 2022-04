Żużel. Pierwszy raz na żużlu? Stal Gorzów da Tobie bilet za darmo!

W niedzielę 24 kwietnia o 19.15 żużlowcy Moich Bermudów Stali Gorzów rozegrają ligowy mecz z ekipą For Nature Solutions Apatora Toruń. Dla osób, które nie były na gorzowskim stadionie w minionych pięciu sezonach lub nigdy w życiu Stal ma darmowe bilety.

- Pierwszy raz na zawodach żużlowych zostaje w człowieku na całe życie. Każdy z nas swoją pierwszą wizytę na żużlu pamięta. Chcemy, żeby takie wspomnienia miało jak najwięcej osób - mówi nam Tomasz Michalski, dyrektor Stali Gorzów.

W najbliższą niedzielę (24 kwietnia) żółto-niebiescy będą rozgrywać trzeci ligowy mecz w tym sezonie. Rywalem Moich Bermudów Stali Gorzów będzie drużyna For Nature Solutions Apator Toruń. Pojedynek rozpocznie się o 19.15.

- Zapraszamy na ten mecz wszystkich, którzy nie byli nigdy na zawodach żużlowych, a jeśli byli, to dawno temu. Jedynym limitem jest pojemność stadionu - mówi dyrektor Tomasz Michalski.

Pewnie zastanawiacie się, jak udowodnić, że nie byliście nigdy na żużlu? Stal Gorzów sprawdzi to w systemie do sprzedaży biletów. Jeśli nie będzie waszego nazwiska w systemie sprzedażowym (bo nigdy nie byliście na żużlu lub kupowaliście bilet przez internet sześć lat temu lub dawniej), klub da wam bilet na niedzielny mecz za darmo.

Jak dostać bilet?

By otrzymać darmowy bilet, należy przyjść do sklepu kibica. Znajduje się on tuż pomiędzy stadionowymi kasami a głównym wejściem na stadion im. Edwarda Jancarza od strony ul. Śląskiej.

Stal czeka z darmowymi biletami w piątek do 18.00, w sobotę od 10.00 do 18.00 oraz w niedzielę od 10.00.

Darmowe bilety to już kolejna akcja działaczy Stali, która ma przyciągnąć nowych fanów czarnego sportu. We wtorek 26 kwietnia rozpoczynają się rozgrywki U24 Ekstraligi, w której startują zawodnicy do 24. roku życia. Wtorkowy mecz z Motorem Lublin rozpocznie się o 17.00 i na to spotkanie zostały zaproszone dzieci ze szkół w Gorzowie i okolicy.

- Na tę chwilę obecność na tych zawodach potwierdziło nam już 700 osób - mówi dyrektor Michalski. - Podobne akcje chcemy w przyszłości powtarzać - dodaje. Czytaj również:

Gorzów. Bartosz Zmarzlik w szkole. „Dużo dzieci powtarzało, że mnie kocha”

