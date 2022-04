Żużlowiec Marcus Birkemose będzie w tym sezonie reprezentował barwy Stali, ale nie z Gorzowa

To już pewne, Marcus Birkemose zasili szeregi Texom Stali Rzeszów. „Żurawie” wypożyczyli zawodnika, który od 2019 r. ma podpisany kontrakt z Moimi Bermudami Stalą Gorzów.

- Naprawdę cieszę się z tego, że będę jeździł w Texom Stali Rzeszów w tym sezonie. Już nie mogę doczekać się startów – napisał na swojej stronie na Facebooku Duńczyk.

19-letni Birkemose początkowo jeździł w II-ligowym PSŻ Poznań, jednak po rewelacyjnym sezonie 2020, gorzowski klub postanowił ściągnąć Duńczyka do siebie, pokładając w nim ogromne nadzieje. Jednak temperament młodego zawodnika szybko te plany zweryfikował. Zmiana rozgrywek sprawiła, że forma, którą Birkemose reprezentował wcześniej, nie była już tak dobra na tle żużlowców z PGE Ekstraligi. W rezultacie klub z Gorzowa, który ma podpisany pięcioletni kontrakt z zawodnikiem ze Skandynawii, postanowił go wypożyczyć. Istnieje bowiem duża szansa, że Birkemose rozwinie swoje skrzydła, tak aby w przyszłości ponownie trafić do Stali Gorzów. Rzeszowska drużyna w tym sezonie stawia sobie wysokie cele – awans do I ligi. Liczą więc z pewnością na to, że młody Duńczyk, który będzie mógł startować zarówno jako junior, jak również senior, może im w tym pomóc.