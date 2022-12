13 grudnia autobusy elektryczne zadebiutują w Gorzowie. Przejazdy będą darmowe

Wtorek 13 grudnia 2022 zapisze się w historii gorzowskiej komunikacji publicznej. Tego dnia czeka ją bowiem spora rewolucja. Pasażerów zaczną wozić autobusy elektryczne.

Miasto zakupiło osiem sztuk takich pojazdów. Łącznie ze stacją do ich ładowania, która powstała w zajezdni przy ul. Kostrzyńskiej oraz z trzema stacjami do szybkiego ładowania kosztowały one 30,724 mln zł.