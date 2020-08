38 lat temu mieliśmy w Gorzowie największą w historii demonstrację

Wydarzeniami Gorzowskimi, teraz – po latach, nazywa się to, co miało miejsce 31 sierpnia 1982 r. Tamtego dnia była druga rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych. Gorzowianie postanowili wyjść na ulicę i zaprotestować przeciwko temu, że postulaty zawarte w dokumencie nie były realizowane, a także przeciwko trwającemu od miesięcy stanowi wojennemu. Po południu, w porze powrotów z pracy, na placu przy katedrze zgromadziło się, według szacunków, pięć tysięcy osób. Ówczesna władza postanowiła jednak przerwać zgromadzenie. Doszło do starć z milicją. Trwały one kilka godzin.