40. rocznica Gorzowskiego Sierpnia '82. Jaki jest plan obchodów?

Gorzowskim Sierpniem dziś, po latach, nazywa się to, co wydarzyło się w Gorzowie 40 lat temu. Dziewiąty miesiąc trwał wtedy stan wojenny. Przeciwko niemu w rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych protestowano w 66 miastach w Polsce. Tak było również w Gorzowie. 31 sierpnia 1982 od wczesnych godzin popołudniowych w pobliżu katedry zaczęli więc gromadzić się mieszkańcy. Szacuje się, że było ich co najmniej 5 tys. Taka liczba oznacza, że była to największa demonstracja polityczna w historii Ziemi Lubuskiej.