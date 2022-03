Alarmy i sygnały ostrzegawcze w Polsce. Ile trwają? Kiedy się kończą? Co zrobić, jeśli usłyszysz syrenę alarmową? Piotr Paszelke

Wśród podstawowych komunikatów ostrzegawczych można wymienić sygnały alarmowe o skażeniach. W trzykrotnie powtarzanej treści przekazywane są informacje o tym: 1) jakiego terenu dotyczy komunikat, 2) w jakiej godzinie i minucie może wystąpić zagrożenie, 3) jaki jest to rodzaj skażenia, 4) w jakim kierunku może postępować wspomniane zagrożenie. W przypadku odwołania zagrożenia również powtarza się informacje o tym, dla jakiego zagrożenia odwołuje się uprzedzenie. Pixabay Zobacz galerię (10 zdjęć)

Sygnały alarmowe i ostrzegawcze są ustanowione w celu jasnego przekazywania informacji o zaistniałych zagrożeniach różnego rodzaju. System ostrzegania podlega konkretnym regulacjom. Każdy obywatel powinien wiedzieć, jakie to są komunikaty i co należy robić po ich zaistnieniu. Leży to przede wszystkim w interesie bezpieczeństwa każdego z nas. Co zatem należy wiedzieć o sygnałach alarmowych?