Ależ się będzie działo na Festiwalu Muzyki Współczesnej! To już jego dziewiąta edycja

W trakcie tegorocznej edycji zaplanowano dziewięć wydarzeń, nie tylko koncertów.

Podczas festiwalu dojdzie do wyjątkowego wydarzenia. 21 października zabrzmi muzyka do filmu „Miasto nieujarzmione” w reż. Jerzego Zarzyckiego. Obraz powstał w 1949 r., a były to już czasy, gdy sztuka poddawana była zasadom socrealizmu. Ówczesne władze doprowadziły więc do tego, że muzyka pierwotnie ilustrująca film została zastąpiona przez nowe dźwięki. Teraz Orkiestra Filharmonii Gorzowskiej zagra oryginalne kompozycje. A sam film będzie można zobaczyć 20 października w kinie 60 Krzeseł.