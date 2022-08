Anna Puławska potrójnie złota w Monachium! A to nie jedyne medale gorzowian na ME

Pochodząca z Mrągowa zawodniczka trenera klubowego Marka Zachary w Monachium najpierw w sobotę stanęła na najwyższym stopniu podium w K-2 500 m, wraz z wieloletnią akademiczką z Gorzowa, a obecnie kajakarką Posnanii Poznań Karoliną Nają.

– Umiemy zdobywać medale. Wiemy, że finały, gdy popłyniemy swój wyścig od początku do końca, należą do nas - mówiła gorzowianka i dodawała: - To był nasz wyścig, ponieważ płynęłyśmy swoje. Gdy dopłynęłyśmy do mety nawet nie wiedziałam, które jesteśmy, ponieważ dopiero po przekroczeniu linii spojrzałam, że i po lewej, i po prawej nikogo nie ma. Była ogromna radość, ale dalej jest cel, bo przede mną jeszcze dwa finały.