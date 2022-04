Aura przeszkadza żużlowcom. II runda DMPJ w Gorzowie przełożona

W środę deszcz padał przed zawodami, a także w ich trakcie. Gdy w XIV biegu w pierwszym wirażu doszło do upadku dwóch zawodników, sędzia musiał przerwać zawody. Później deszcz jeszcze się nasilił, a w czwartek też nie jest słoneczny, by nawierzchnia mogła wyschnąć i zostać należycie przygotowana do zawodów. Zaplanowane na 16.30 zawody trzeba było więc odwołać.

Nowy termin II rundy nie jest na razie znany.

Przypomnijmy, że w środowej I rundzie DMPJ zwyciężyła ekipa Lokomotivu Daugavpils przed Francepol Falubazem Junior Zielona Góra i Cash Broker Stalą Gorzów. SpecHouse PSŻ Poznań, który zdobył najwięcej punktów, nie został sklasyfikowany, gdyż do zawodów zgłosił tylko trzech, zamiast wymaganych czterech zawodników.

