Autobus i tramwaj w czwartek są za darmo. Tak Gorzów obchodzi Dzień bez Samochodu

Dzień bez Samochodu to część Europejskiego Tygodnia Mobilności. Obchodzony on jest piątku 16 września, a w czwartek 22 września - gdy przypada Dzień bez Samochodu - będzie jego zwieńczenie. Podobnie jak w poprzednich latach, komunikacja miejska tego dnia będzie darmowa. By przejechać autobusem czy tramwajem, nie potrzeba nawet okazywać dowodu rejestracyjnego czy prawa jazdy.

- Darmowe przejazdy to dodatkowa forma promocji komunikacji miejskiej i przekonania mieszkańców do przesiadki z samochodu do autobusu lub tramwaju - mówi Marta Liberkowska, dyrektor wydziału promocji i informacji.