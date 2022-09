Karmnik karmi najlepiej! Gorzów ma nową królową gastronomii

Impreza, że palce lizać

Nocny Szlak Kulinarny to nowa impreza na mapie wydarzeń w Gorzowie. Pomysł na to nietypowe przedsięwzięcie narodził się w trudnym czasie pandemii, którą branża gastronomiczna bardzo mocno odczuła. Urzędnicy chcieli w ten sposób wspomóc gorzowskich restauratorów, a jednocześnie zachęcić mieszkańców do wyjścia z domu. I to był prawdziwy strzał w dziesiątkę!

Ta impreza szybko stała się niebywałą atrakcją. Z jednej strony popularyzujemy nasze gorzowskie restauracje, a z drugiej pokazujemy mieszkańcom, że mamy wspaniałych ludzi z ogromną pasją, którzy każdego dnia przygotowują dla nas smaczne posiłki i że warto te lokale odwiedzić oraz skorzystać z ich bogatej i różnorodnej oferty - mówi Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa.

To była rekordowa edycja

W tym roku wygraną nie było łatwo, bo udział w kulinarnym przedsięwzięciu zgłosiła rekordowa liczba restauratorów. Swoimi popisowymi daniami pochwaliło się ponad trzydzieści gorzowskich restauracji, kawiarni, pubów i punktów gastronomicznych.