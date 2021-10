Łubu Dubu, Łubu Dubu... Restauracja Tomasza Hołyńskiego królową gastronomii

- My ten Nocny Szlak Kulinarny wygraliśmy nie wtedy, gdy ogłoszono wyniki. My go wygraliśmy, gdy się skończył. Byliśmy zadowoleni i mieliśmy satysfakcję z tego, że się udało. A na drugi dzień zrobiliśmy sobie nawet z tego powodu imprezę firmową, inaugurując jednocześnie otwarcie naszej oranżerii, i tańczyliśmy do białego rana - mówi Tomasz Hołyński. To właściciel popularnej w Gorzowie restauracji Łubu Dubu. Przez najbliższy rok będzie ona mogła się chwalić tytułem Królowej Gorzowskiej Gastronomii, który przyznali jej sami gorzowianie. Zrobili to podczas Nocnego Szlaku Kulinarnego.