AZS AJP Gorzów nie zagrał źle z BC Polkowice, ale i tak było to za mało. Pierwszy mecz półfinałowy przegrany

- Myślę, że seria półfinałowa będzie dla nas bardzo wymagająca. Zdecydowanie to nasz przeciwnik, stawiany jest w roli faworyta. Nie zmieni to jednak, naszego podejścia do starcia z zespołem z Polkowic – mówiła przed sobotnim pierwszym meczem ½ finału drużynowych mistrzostw Polski Anna Makurat.

I faktycznie, nie były to słowa rzucone na wiatr, bo po czterech minutach i celnym rzucie za trzy punkty właśnie Makurat gorzowianki prowadziły 8:4. Jednak w końcówce tej pierwszej ćwiartki podopieczne Karola Kowalewskiego odskoczyły na kilka „oczek”. A pogoń, w jaką ruszył AZS od drugich dziesięciu minut zakończyła się niepowodzeniem. Do przerwy było 42:32, ale ponownie gdyby nie nieudane ostatnie akcji w danej odsłonie, to na koniec tej połowy ta różnica nie byłaby dwucyfrowa. Ale po tym, jak Kowalewski wziął czas, w 47 sekund liderka BC i gwiazda EBLK amerykańska rozgrywająca Erica Wheeler oraz silna skrzydłowa z Grecji Artemis Spanou rozpracowały gorzowski zespół i pięć kolejnych zdobyczy punktowych miejscowych było ich dziełem.