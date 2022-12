AZS AJP Gorzów zdominował pierwszą część sezonu. Czas na drugą i starcie ze Ślęzą Wrocław w Energa Basket Lidze Kobiet

Chcąc nie rozgrywać ligowej kolejki w trakcie świąt Bożego Narodzenia, 12. seria - podobnie zresztą jak następna - została zaplanowana na czwartek (co ciekawe, 14. miałaby odbyć się 1 stycznia, ale kilka drużyn - z oczywistych względów zaczęła przekładać mecze na inny termin; w każdym razie nasz zespół i tak będzie pauzował, i tak, więc pierwszym spotkaniem w nowym roku będzie to w pierwszej rundzie play offów EuroCup Women, do której nasze panie awansowały po triumfie w grupie). To oznacza, że w środku tygodnia rozpocznie się druga część rozgrywek.

PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów, bo pod taką nazwą AZS AJP rywalizuje w EBLK, przystąpi do rewanży jako niepokonany lider w tabeli, mając w swoich szeregach: australijską silną skrzydłową Alannę Smith (czwarta strzelczyni ligi - 20,3 pkt. na mecz, najlepsza zawodniczka w kategorii „eval” - 27,3 pkt. na mecz oraz najlepsza blokująca -2,9), czy też francunską rzucającą Zoe Wadoux (czwarta koszykarka rozgrywek w klasyfikacji przechwytów - 1,9 na spotkanie). W pierwszych piątkach tych zestawień nie ma amerykańskiej rozgrywającej Lindsay Allen, tureckiej środkowej Tilbe Senyurek czy niskiej skrzydłowej Wiktorii Keller, ale każda z nich co najmniej raz była nominowana do pierwszej piątki danej serii gier Energa Basket Ligi Kobiet.