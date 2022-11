Tak morsy ładują akumulatory i resetują się po pracy. A woda już zaczęła szczypać i w końcu zostawia czerwony ślad! Alan Rogalski

Tak morsy z Kłodawy, Pszczewa, Gliniku czy Ośna Lub. ładują akumulatory i resetują się po pracy. A że woda już zaczęła szczypać i w końcu zostawia czerwony ślad, to jest to, co morsy lubią najbardziej!