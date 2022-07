Balon nad Gorzowem. Tak mieszkańcy świętowali urodziny miasta

Możliwość spojrzenia na miasto z nietypowej perspektywy była jedną z atrakcji 765. urodzin Gorzowa, a ten prezent sprawiło mieszkańcom Inneko, czyli miejska spółka zajmująca się szeroko pojętym sprzątaniem miasta.

- Balon wznosi się na 20-40 metrów nad ziemią. To lot na uwięzi. Kosz balonu jest na cztery osoby plus pilot - mówił nam Dawid Wróblewski z lataniebalonem.pl - firmy, która zabierała gorzowian na „podniebną wycieczkę”. Opowiadał, że balon, do którego mogli wsiąść gorzowianie, ma objętość 3450 metrów sześciennych.

- Balon unosi się w powietrze ze względu na różnicę temperatur, bo ciepłe powietrze idzie do góry. W takich warunkach jak dziś, duża butla z gazem, w którym jest 50 litrów, starcza na ponad dwie godziny lotu - mówił D. Wróblewski.