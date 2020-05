Będą naprawiać most na Kanale Ulgi w Gorzowie! Kiedy?

- Ten remont to właściwie są prace związane z przedłużeniem funkcjonalności tego mostu, z usprawnieniem tych elementów, które na skutek użytkowania uległy lub mogą ulec zniszczeniu. Dotyczy to elementów konstrukcyjnych mostu, m.in. naprawy łożysk stalowych czy oczyszczenia elementów przęseł – mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik urzędu miasta.

Magistrat właśnie szuka firmy, która zajmie się pracami na moście na Kanale Ulgi, zwanym także mostem Koniawskim. Został on zbudowany w 1915 r., więc w tym roku stuknie mu 105 lat, a jedyny poważny remont przechodził w 1998 r.

Urzędnicy chcą znaleźć firmę do 22 maja, bo prace zaplanowane są na czas lata. – Remont, według naszych przewidywań, powinien zakończyć się we wrześniu – mówi rzecznik Ciepiela.