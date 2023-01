Bez kolejki i skierowania. Bezpłatne badania dla palaczy w Gorzowie Magdalena Marszałek

Rak płuc to największy zabójca wśród nowotworów. Mogłoby być inaczej, gdyby był wykrywany we wczesnym etapie. Zdecydowana większość chorych to byli lub obecni palacze tytoniu. Właśnie z myślą o nich gorzowski szpital realizuje specjalny program profilaktyczny. Jak skorzystać z darmowych badań?