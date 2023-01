Bolt na razie bez rowerów elektrycznych w Gorzowie

We wtorek 10 stycznia wiceprezydent Iwona Olek mówiła naszemu dziennikarzowi, że miasto jest otwarte na to, by taki rower uruchomiły prywatne firmy, np. te, które już oferują w Gorzowie możliwość wypożyczenia hulajnóg elektrycznych.

- Mamy nadzieje, że ten plan pokaże firmom taką potrzebę - mówiła pani wiceprezydent.